حزب التوحيد العربي: نستنكر ما يتعرض له المجتمع الفنزويلي من هجمة أميركية شرسة

زار وفد من حزب التوحيد العربي ضم رئيس مجلس الأمناء عصمت العريضي وأمين العلاقات السياسية والديبلوماسية هشام الأعور وكمال الديب، مقر سفارة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية في بيروت استنكارا لما يتعرض له المجتمع الفنزويلي. وكان في استقبال الوفد السفير الفنزويلي خوسيه كونساليز.

وأعلن الوفد باسم رئيس الحزب وئام وهاب تضامنه مع فنزويلا “قيادة وحكومة وشعبا، التي تتعرض اليوم لمحاولات شغب يقوم بها بعض المرتزقة بتوجيه من الإدارة الأميركية”، مشيدا “بسياسة الرئيس الفنزويلي مادورو بوجه كل المحاولات الأميركية لزعزعة امن فنزويلا وضرب استقرارها”، متوجها بالتحية الى “الشعب الفنزويلي الصامد الذي يدافع اليوم عن حريته وكرامته في مواجهة الغطرسة الأميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية