اللقاء التشاوري جدد تمسكه بتمثيله في الحكومة: للتعاون مع سوريا لتأمين عودة النازحين

أعرب عضو “اللقاء التشاوري” النائب جهاد الصمد، اثر اجتماع ل”اللقاء” في منزله، عن أسف المجتمعين لغياب الرؤساء والملوك وسوريا عن القمة العربية الاقتصادية في بيروت.

وقال: “يأسف “اللقاء” لحال المراوحة التي تخيم على مسألة تأليف الحكومة..ويجدد تمسكه بتمثيله في الحكومة بواحد منهم أو بالأسماء الثلاثة المطروحة”.

وطالب اللقاء المجلس الدستوري باصدار القرارات في شأن الطعون الانتخابية.

ودعا “الحكومة اللبنانية الى التعاون مع الحكومة السورية لتأمين عودة النازحين السوريين بما فيه خيرهم وخير لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية