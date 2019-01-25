الرئيس الروسي فلادمير بوتين: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2019 - 14:29
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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن إغلاق السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة وسحب الموظفين والدبلوماسيين
واشنطن تصدر أمرا بسحب دبلوماسييها "غير الأساسيين" من فنزويلا
مستشار الأمن القومي الاميركي جون بولتون: واشنطن تركز اهتمامها على قطع الايرادات المالية عن الرئيس مادورو وحكومته
الرئيس الروسي يؤكد في اتصال هاتفي دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمواجهة التدخل الخارجي التخريبي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نرفض اي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا الداخلية
الكرملين: مادورو لم يطلب من بوتين خلال الاتصال الهاتفي أي مساعدات مالية او عسكرية من روسيا
الخارجية الروسية: التصرفات الاميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية
نائب وزير الخارجية الروسي: تصرفات واشنطن تؤجج الازمة في فنزويلا وتنفيذ سيناريو عسكري سيكون كارثيا
حزب الله يدين التدخلات الأميركية السافرة التي تهدف لزعزعة الاستقرار في فنزويلا ويؤكد وقوفه الى جانب مادورو
وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل وقع عقدا مع شركة روسية لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: سمعة النظام السعودي اليوم هي الأسوأ في العالم
السيد الحوثي: العدو يسعى لاستخدام كل الاساليب لإضعاف إرادة أبناء بلدنا في التصدي للعدوان
السيد الحوثي: يجب أن نتحلى بالمزيد من الوعي في مواجهة العدوان وأن نستمر بالتصدي له
اميركا وبريطانيا تنظمان اجتماعا بشأن الازمة اليمنية في شباط المقبل بحضور الامارات والسعودية
هيومن رايتس ووتش: التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية بشأن معاملة المعتقلين تفتقر الى المصداقية
الامين العام للأمم المتحدة: من الضروري ضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن
انطونيو غوتيريش: العالم يشهد تفككا مثيرا للقلق بسبب العلاقات المتوترة بين أميركا وروسيا والصين
ترامب: سأدعم اي اتفاق يتوصل اليه قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ لانهاء الاغلاق الحكومي
اندونيسيا: حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة ترتفع إلى 59 قتيلا
المكسيك: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوب النفط قبل اسبوع إلى 107 قتلى و 40 جريحا
الرئيس الروسي فلادمير بوتين: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا الداخلية
منذ 24 mins
25 January، 2019
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