الرئيس الروسي فلادمير بوتين: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2019 - 14:29

الرئيس الروسي فلادمير بوتين: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا الداخلية

منذ 24 mins 25 January، 2019
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