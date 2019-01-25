#الخارجية_الروسية: الوضع في فنزويلا هو شأن شعب هذا البلد وهو من يجب أن يحله بعمليات دستورية والسبل السلمية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2019 - 14:29

#الخارجية_الروسية: الوضع في فنزويلا هو شأن شعب هذا البلد وهو من يجب أن يحله بعمليات دستورية والسبل السلمية (سبوتنيك)

منذ 53 mins 25 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة