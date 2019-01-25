بيسكوف: المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة حول معاهدة الصواريخ لم تكن ناجحة

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف الجمعة، أن موسكو “لا تعتبر المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة حول معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، ناجحة”، موضحاً أن “الأميركيين لم يكونوا مستعدين للاستماع إلى موقف الجانب الروسي إزاء هذه القضية”.

وقال بيسكوف للصحفيين “موقف روسيا حول معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، متناسق، وهو معروف جيداً. أنتم تعلمون أنه جرت جولة محادثات مع النظراء الأميركيين حول هذه المشكلة. لا يمكننا تسمية هذه الجولة بالناجحة، فدبلوماسيونا حاولوا أن يعبروا عن موقفنا إزاء معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى للزملاء الأميركيين، لكن أولئك لم يظهروا استعدادهم لبناء حوار ثنائي”.

هذا وتتبادل موسكو وواشنطن، في الفترة الأخيرة، الاتهامات بانتهاك المعاهدة وأعلنت روسيا مرارا بأنها تتمثل بشدة لالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية. إلا أن لديها، كما أفاد وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، تساؤلات جدية حول قيام الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها، موضحا أن الاتهامات الأميركية عارية عن الصحة تماما، لأنه تم إطلاق الصاروخ 9إم 729 أثناء الاختبار، والذي تعتبره الولايات المتحدة خرقاً للمعاهدة، إلى مدى مسموح به بموجب هذه المعاهدة.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه أمام روسيا 60 يوما للامتثال لمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى وخلافا لذلك واشنطن ستعلق التزامها بالاتفاقية وهذا يمكن أن يحدث في 2 شباط/فبراير القادم.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية