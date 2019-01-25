بيسكوف: موسكو ستطرح موقفها من معاهدة الصواريخ في مجلس روسيا- الناتو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الجمعة، أن الجانب الروسي سيواصل طرح موقفه بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في اجتماع مجلس روسيا-الناتو اليوم ويأمل في أن يتم الاستماع إلى حججه. وقال بيسكوف للصحفيين “بالحديث عن اجتماع اليوم، سيستمر الجانب الروسي في نقل موقفه إلى محاورينا. معايير موقفنا معروفة جيدا، فهي شفافة تماماً هذا ما سيحدث، ونأمل أن يستمعوا إلينا”.

وفي تعليقه على عدم حضور الملحقين العسكريين لدول حلف الناتو للإحاطة التي نظمتها وزارة الدفاع الروسية عن الصاروخ 9إم729 قال بيسكوف “بالطبع، هذا أكثر من دلالة على استمرار غياب نية مناقشة مسألة معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية