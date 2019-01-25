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January 25 2019 - 12:25

لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي تستدعي المحامي السابق لترامب

منذ 34 mins 25 January، 2019
دونالد ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

 استدعت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب الذي أرجأ الإدلاء بشهادة في الكونغرس بسبب “تهديدات” من قبل الرئيس على حد قوله.
وقال لاني ديفيس محامي كوهين لوكالة فرانس برس إن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قد “وجهت استدعاء لمايكل كوهين صباح اليوم” الخميس.
وأكد ديفيس في وقت لاحق لشبكة “ام اس ان بي سي” أن موكله “سيحترم بالتأكيد” الطلب.
وقال السناتور مارك وورنر أحد الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات “لدينا عدد هائل من الأسئلة بلا جواب عن برج ترامب وقضايا أخرى”.
وتحول كوهين إلى شاهد قد يكون خطيرا على موكله السابق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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