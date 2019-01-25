ابي خليل وقع عقدا مع شركة روسية لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس: العمل جدي في القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2019 - 12:25

ابي خليل وقع عقدا مع شركة روسية لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس: العمل جدي في القطاع

منذ 38 mins 25 January، 2019
وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل
لبنان

وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل، مع شركة “روسنفت” الروسية عقدا لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس، في حضور السفير الروسي الكسندر زاسبكين.

وأعلن ابي خليل، ان العقد “سيسمح باعادة تطوير منشآت النفط في طرابلس وتأمين مدخول اضافي لها وهو سيتم على مراحل”، مؤكدا ان العمل جدي في قطاع النفط، الذي يبدأ بالتنقيب عن البترول وينتهي بالتخزين وإدارة سوق المنشآت النفطية”.

وقال: “نتابع مع سوريا والعراق ومصر كيفية اعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط الموجودة في منطقتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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