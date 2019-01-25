العدو يُواصل استفزازاته وبناء الجدار الفاصل عند حدود لبنان الجنوبية (بالصور)

افاد مراسل المنار ان جيش الإحتلال الإسرائيلي يواصل استفزازه عند الحدود مع لبنان من خلال استمراره ببناء الجدار الفاصل على أكبر النقاط التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق بين بلدة العديسة ومستعمرة “مسكفعام” في منطقة خلة المحافر وعملتا آليات العدو منذ عشرة أيام على تثبيت 177 بلوكاً اسمنتياً في منطقة التحفظ وسط فشل كل الاتصالات مع قوات اليونيفيل الدولية لمنع العدو من الاعتداء على أراضٍ يعتبرها لبنان انها أراضٍ لبنانية.

وليس بعيدا عن العديسة باشر جيش العدو بورشة أشغال جديدة قرب الخط الأزرق في وادي هونين – مركبا حيث تعمل أكثر من خمس جرافات عسكرية بينها جرافة D9 وشاحنات كبيرة على توسيع الطريق العسكري واستحداث شيارات صخرية ورفع سواتر ترابية خلف السياج التقني وسط متابعة من قبل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية.

المصدر: المنار