العدو يُواصل استفزازاته وبناء الجدار الفاصل عند حدود لبنان الجنوبية (بالصور) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2019 - 12:25

العدو يُواصل استفزازاته وبناء الجدار الفاصل عند حدود لبنان الجنوبية (بالصور)

منذ 53 mins 25 January، 2019
جدار صهيوني_4
لبنان

افاد مراسل المنار ان جيش الإحتلال الإسرائيلي يواصل استفزازه عند الحدود مع لبنان من خلال استمراره ببناء الجدار الفاصل على أكبر النقاط التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق بين بلدة العديسة ومستعمرة “مسكفعام” في منطقة خلة المحافر وعملتا آليات العدو منذ عشرة أيام على تثبيت 177 بلوكاً اسمنتياً في منطقة التحفظ وسط فشل كل الاتصالات مع قوات اليونيفيل الدولية لمنع العدو من الاعتداء على أراضٍ يعتبرها لبنان انها أراضٍ لبنانية.

وليس بعيدا عن العديسة باشر جيش العدو بورشة أشغال جديدة قرب الخط الأزرق في وادي هونين – مركبا حيث تعمل أكثر من خمس جرافات عسكرية بينها جرافة D9  وشاحنات كبيرة  على توسيع الطريق العسكري واستحداث شيارات صخرية  ورفع سواتر ترابية خلف السياج التقني وسط متابعة من قبل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية.

جدار صهيوني_1

جدار صهيوني_2

جدار صهيوني_3

جدار صهيوني_4

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة