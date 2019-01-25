عائلة تعثر على ثعبان ضخم في المرحاض

حالة من الدهشة أصابت عائلة أسترالية، عندما عثرت على ثعبان ضخم داخل المرحاض.

فوجئت العائلة التي تعيش في وينم ويست، بإحدى ضواحي مدينة بريزبين الأسترالية، بالثعبان يخرج رأسه من المرحاض.

وقال ستيو لالور مسؤول صفحة “صائدي ثعابين بريزبين” في “فيسبوك” إن “الزواحف أصابت العائلة بالرعب”.

وتفاعل المتابعون مع الصور التي أصابتهم بالذهول، وعلق آلاف الأشخاص على الصورة، وقدموا الشكر للالور لتذكيرهم بفحص المرحاض فور دخول الحمامات.

وصرح لالور أن عثور العائلة على الثعبان المعروف باسم “ثعبان السجاد” هو أمر نادر الحدوث، مشيرا إلى أن الشائع في كثير من الأحيان مطاردة الجرذ أو الفئران في أنابيب الصرف الصحي، “ليس كل يوم، لكنه يحدث”.

وتعتبر “أفعى السجاد” من الثعابين غير السامة، وهي واحدة من أكبر الثعابين في أستراليا.

المصدر: سبوتنيك