السفير الايراني في مسقط يؤكد علي زيادة الصادرات الايرانية الي عمان

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسقط حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي علي زيادة صادرات السلع الايرانية الي عمان.

جاء ذلك خلال لقاء السفير نوري شاهرودي امس الخميس وفدا من التجار ورجال الاعمال والناشطين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية من محافظتي همدان والبرز.

وقدم السفير الايراني خلال اللقاء عرضا مختصرا حول تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وعمان واعلن استعداد السفارة لتقديم اي مساعدة ودعم ممكن للقطاع الخاص الايراني في سياق تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

من جانبهما اعتبر رئيسا الغرفتين التجاريتين في محافظتي همدان والبرز، هاتين المحافظتين بانهما تمتلكان طاقات مناسبة لصادرات المنتوجات الايرانية خاصة الزراعية والصناعات الغذائية والتحويلية والمكسرات، واعلنا الاستعداد لتصدير مثل هذه المنتوجات الي عمان.

والتقي الوفد الايراني ايضا مسؤولي المناطق الحرة في عمان ومنظمة الاستثمارات والتجار ورجال الاعمال العمانيين، حيث جري البحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

المصدر: وكالة ارنا