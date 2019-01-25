حوادث واخبار امنية متفرقة

قوى الأمن: توقيف 130 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس

أفادت قوى الامن الداخلي عن توقيف 130 مطلوبا بتاريخ 24/1/2019 بجرائم: مخدرات، سرقة، سلب، دخول خلسة واطلاق نار.

التحكم المروري: سقوط 14 جريحا في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

أفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري عن سقوط 14 جريحا في 14 حادث سير تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية.

القبض على سوريين في اللبوة سرقا مبلغ 5 ملايين ليرة من مركز الرعاية الصحية

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه بناء للبلاغ الذي تقدمت به إدارة مركز الرعاية الصحية في بلدة اللبوة في البقاع الشمالي على أن مجهولين دخلوا بواسطة الخلع والكسر وسرقوا مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية من صندوق المركز، وبعد التقصي والمراقبة وبأقل من 24 ساعة، تمكن عناصر مخفر اللبوة من إلقاء القبض على السوريين م.ا وف.ا، وتم تسجيل إعترافهما بعملية السرقة خلال التحقيق معهما. وقد تم توقيفهما بناء لإشارة القضاء المختص.

جريح في انقلاب سيارة في صيدا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن انقلاب سيارة من نوع مرسيدس على طريق الفوار في ضاحية صيدا الشرقية، ما ادى الى اصابة سائقها ع.خ بجروح. عملت عناصر الصليب الأحمر على نقله الى مستشفى الهمشري في صيدا.

قوى الأمن: ضبط 937 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت قوى الأمن عن ضبط 937 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 24/1/2019 عن طريق الرادار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام