التحكم المروري: سقوط 14 جريحا في 14 حادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2019 - 10:14
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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن إغلاق السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة وسحب الموظفين والدبلوماسيين
واشنطن تصدر أمرا بسحب دبلوماسييها "غير الأساسيين" من فنزويلا
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الرئيس الروسي يؤكد دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مواجهة التدخل الخارجي التخريبي
الخارجية الروسية: التصرفات الاميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية
حزب الله يدين التدخلات الأميركية السافرة التي تهدف لزعزعة الاستقرار في فنزويلا
حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته المنتخبة
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السيد الحوثي: العدو يسعى لاستخدام كل الاساليب لإضعاف إرادة أبناء بلدنا في التصدي للعدوان
السيد الحوثي: يجب أن نتحلى بالمزيد من الوعي في مواجهة العدوان وأن نستمر بالتصدي له
اميركا وبريطانيا تنظمان اجتماعا بشأن الازمة اليمنية في شباط المقبل بحضور الامارات والسعودية
هيومن رايتس ووتش: التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية بشأن معاملة المعتقلين تفتقر الى المصداقية
الامين العام للأمم المتحدة: من الضروري ضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن
انطونيو غوتيريش: العالم يشهد تفككا مثيرا للقلق بسبب العلاقات المتوترة بين أميركا وروسيا والصين
ترامب: سأدعم اي اتفاق يتوصل اليه قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ لانهاء الاغلاق الحكومي
اندونيسيا: حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة ترتفع إلى 59 قتيلا
المكسيك: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوب النفط قبل اسبوع إلى 107 قتلى و 40 جريحا
التحكم المروري: سقوط 14 جريحا في 14 حادث سير خلال 24 ساعة
منذ 1 ساعة
25 January، 2019
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