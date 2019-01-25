استئناف المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس لإنهاء “الإغلاق” للإدارات الفدرالية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2019 - 10:14

استئناف المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس لإنهاء “الإغلاق” للإدارات الفدرالية

منذ 1 ساعة 25 January، 2019
مبنى الكونغرس
مبنى الكونغرس

استأنف زعيما الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس الأميركي المفاوضات للخروج من الإغلاق الجزئي للحكومة.
وتتركز المفاوضات الحالية على قانون ميزانية مؤقّت يشترط الجمهوريون أنّ يتضمن مبلغاً لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وقَبلَ استئناف المفاوضات، لم يحصد اقتراح تقدَّم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجاوز الأزمة تأييدَ العدد المطلوب من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه، ويتضمن رصد أموال للجدار الحدودي إلى جانب تنازل متعلق بمصير مليون مهاجر غير شرعي.
محطة سي.إن.إن ذكرت أنَّ البيت الأبيض يجهِّز إعلاناً للطوارئ قد يصدره ترامب كوسيلة لتجاوز الكونغرس. ونقلت عن مسؤول حكومي إنَّه جرى تحديث مسودة الإعلان غير أن مستشاري ترامب لا يزالون منقسمين حول هذا الامر.

المصدر: وكالات

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