استئناف المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس لإنهاء “الإغلاق” للإدارات الفدرالية

استأنف زعيما الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس الأميركي المفاوضات للخروج من الإغلاق الجزئي للحكومة.

وتتركز المفاوضات الحالية على قانون ميزانية مؤقّت يشترط الجمهوريون أنّ يتضمن مبلغاً لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقَبلَ استئناف المفاوضات، لم يحصد اقتراح تقدَّم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجاوز الأزمة تأييدَ العدد المطلوب من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه، ويتضمن رصد أموال للجدار الحدودي إلى جانب تنازل متعلق بمصير مليون مهاجر غير شرعي.

محطة سي.إن.إن ذكرت أنَّ البيت الأبيض يجهِّز إعلاناً للطوارئ قد يصدره ترامب كوسيلة لتجاوز الكونغرس. ونقلت عن مسؤول حكومي إنَّه جرى تحديث مسودة الإعلان غير أن مستشاري ترامب لا يزالون منقسمين حول هذا الامر.

المصدر: وكالات