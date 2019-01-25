السودان: مقتل متظاهر أثناء تجمع احتجاجي في أم درمان

قتل متظاهر الخميس أثناء تظاهرة مناهضة للسلطات في أم درمان المدينة المجاورة للعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أفاد مسؤول.

ونظمت خلال نهار الخميس العديد من التظاهرات ضد نظام الرئيس عمر البشير وفرقتها قوات الامن مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وتوجهت احدى التظاهرات نحو القصر الرئاسي.

وقال عامر محمد ابراهيم رئيس لجنة التحقيق من قبل النائب العام السوداني حول الاحتجاجات التي يشهدها السودان للصحافيين “تلقينا الان ان مواطنا أصيب في أحداث ام درمان اليوم الخميس وتوفي متاثرا باصابته وتم نقل جثته الى المشرحة”.

ولم يوضح المسؤول الملابسات الدقيقة لمقتل المواطن السوداني. وأضاف “بلغ إجمالي عدد الوفيات في كل السودان، وحتى اليوم 29 وفاة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية