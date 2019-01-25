الحركة الأسيرة: التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الأسرى وإدارة معتقل “عوفر”

قالت قيادة الحركة الأسيرة مساء الخميس، إنها “توصلت لتفاهمات مع إدارة السجون الإسرائيلية، بما ينهي التوتر القائم في كافة السجون”.

وأعلنت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي في بيان أن قيادة الحركة الأسيرة توصلت لتفاهمات تتضمن حفظ الكرامة والحقوق والمكتسبات للأسرى في سجن عوفر العسكري.

وبدأت التوترات في أعقاب اقتحام قوات القمع “الإسرائيلية”، منذ تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير معتقل “عوفر” الذي يضم (1200) أسير منهم قرابة مئة طفل.

ونتج عن تلك الاعتداءات إصابات بين صفوف الأسرى بلغ عددها نحو 150 أسيرًا، وكانت غالبيتها كسور وجروح جراء الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية