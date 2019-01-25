مجلس الشيوخ لم يصوت على اقتراح ترامب لتجاوز ازمة الاغلاق الحكومي

لم يحصد اقتراح الرئيس دونالد ترامب لتجاوز ازمة اغلاق الحكومي تأييد العدد المطلوب من اعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه، ذلك في اليوم الرابع والثلاثين من الشلل الجزئي للادارات في الولايات المتحدة.

والاقتراح الذي يشمل رصد اموال للجدار الذي يطالب ترامب باقامته على الحدود مع المكسيك اضافة الى تنازل يتصل بمصير مليون مهاجر غير شرعي، كان يحتاج الى ستين صوتا ليحال على التصويت في مجلس الشيوخ، لكن الامر كان متعذرا لان الجمهوريين لا يملكون سوى 53 من اصل مئة مقعد في المجلس المذكور.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية