الحية: أبلغنا السفير العمادي رفضنا استقبال المنحة القطرية

قال عضو المكتب السياسي في حركة “حماس”، خليل الحية إن حركته أكدت للسفير القطري محمد العمادي رفضها استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، الخميس، أن “الحركة ناقشت مع العمادي ملفات عدة، وهو متفهم موقفنا الرافض لاستلام الدفعة الثالثة للمنحة بعد شروط وضعها الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح الحية، أن الحركة رفضت المنحة القطرية الثالثة ردًا على سلوك الاحتلال والتملص من التزاماته.

وأشار إلى أنه تم الحديث مع السفير القطري عن محاولات الاحتلال إدخال شعبنا والمقاومة ومسيرات العودة في أتون الانتخابات ومحاولات ابتزاز الشعب الفلسطيني”.

وشدد على أن غزة لن تكون جزء من الابتزاز أو مسرح للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية.

وحمّل الحية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية “التلكؤ والتراجع” من التفاهمات التي أبرمتها الفصائل الفلسطينية مع الاحتلال بوساطة مصرية وأممية.

وأكد على أن مسيرات العودة ستستمر “حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها”.

المصدر: فلسطين اليوم