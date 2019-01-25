يوم رابع من المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة

دخلت المحادثات بين وفد أميركي ومندوبين عن حركة طالبان، يومها الرابع الخميس في الدوحة، كما ذكرت طالبان، لإنهاء النزاع في أفغانستان.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد ان “محادثاتنا تتواصل” في قطر. واضاف “سنعطي تفاصيل في وقت لاحق عندما سنتوصل الى اتفاق”.

واكد مصدر آخر من طالبان من مكان غير معروف في باكستان، ان “المحادثات تتواصل، وعقد عدد كبير من حلقات النقاش”.

وأوضح المصدر ان “الطرفين يناقشان مختلف جوانب انسحاب للقوات الأميركية”، موضحا ان من الممكن صدور اعلان في وقت لاحق خلال النهار او غدا الجمعة.

كذلك اكد متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في اسلام اباد، الخميس، ان المحادثات قد تواصلت بدعم من باكستان وقطر.

وتعذر في المقابل الحصول على اي تعليق فوري من مندوبي الولايات المتحدة والحلف الاطلسي في كابول وفي اسلام اباد.

وقالت قناة “تولو نيوز” الأفغانية مساء الخميس إن المباحثات قد تستمر الجمعة. وردا على سؤال حول اختراق محتمل في المفاوضات أظهر الرئيس أشرف غني تحفظا أمام منتدى دافوس في سويسرا. وقال “هناك مباحثات لكن يجب نقل” مضمونها إلى الحكومة الأفغانية وإلا “لن تستمر”.

وكانت الادارة الاميركية اكدت حضور مبعوثها الى افغانستان زلماي خليل زاد الثلاثاء الى قطر لاجراء مناقشات مع مندوبي طالبان.

وكان رئيس الحكومة الافغانية عبدالله عبدالله اعرب الاربعاء من جهته عن الاسف لاصرار طالبان على استبعاد التفاوض مع السلطات الافغانية التي تصفها بأنها “دمى” في يدي واشنطن.

وكان عبدالله قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دافوس، ان “عملية السلام لا يمكن ان تتم بالوكالة” من خلال استبعاد كابول.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية