لندن تقول أن مادورو “ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا”

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس ان نيكولاس مادورو “ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا”، ذلك غداة قرار الولايات المتحدة ودول اخرى عدة الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو رئيسا بالوكالة.

وقال هانت في بيان “نحن قلقون جدا حيال الوضع في فنزويلا، ولكن من المؤكد ان نيكولاس مادورو ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا”.

ومن دون ان يعترف رسميا بخوان غوايدو كرئيس، اعتبر هانت ان الاخير هو “الشخص المناسب للمضي قدما بالبلاد”، معلنا دعم المملكة المتحدة للولايات المتحدة وكندا والبرازيل والارجنتين “لتحقيق هذه الغاية”.

ويتقاطع الموقف البريطاني الحذر مع مواقف مسؤولين اوروبيين اخرين لم يعترفوا حتى الان رسميا برئاسة غوايدو.

ويقول محللون ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى الحفاظ على امكان التوصل الى حل تفاوضي، مع حماية مواطنيه في حال تدهور الوضع في فنزويلا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية