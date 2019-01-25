الخرطوم تستضيف محادثات بين سلطات إفريقيا الوسطى ومتمردين

بدأت الخميس في الخرطوم محادثات سلام بين السلطات في بانغي والمجموعات المسلحة الـ14 التي تنشط في إفريقيا الوسطى، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا).

وقالت البعثة “بدأت اليوم محادثات بين الأطراف في إفريقيا الوسطى، في الخرطوم للخروج من الأزمة”.

وهذا الحوار الذي يعده الاتحاد الافريقي منذ تموز/يوليو 2017 ويلقى دعم الشركاء الرئيسيين في بانغي، يفترض أن يجمع حول طاولة المفاوضات أبرز قادة المجموعات المسلحة إضافة الى وفد حكومي رفيع المستوى.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق وتشكيل لجنة متابعة، “أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”، بحسب السلطات السودانية.

وتم في جمهورية افريقيا الوسطى (4.5 ملايين نسمة) الغارقة في حرب أهلية منذ 2013، توقيع ما لا يقل عن سبعة اتفاقات سلام في خمس سنوات، بدون أن يتيح اي منها استعادة الاستقرار.

وأفاد مصدر أممي أن مقاتلين من إحدى المجموعات المسلحة هاجموا ليل الاربعاء الخميس موقعا تابعا لمينوسكا في بامباري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية