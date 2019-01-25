المديرية العامة للأحوال الشخصية تعلن عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية

اعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية، ودعت الناخبين الى الاطلاع عليها ضمن المهلة الممتدة بين الأول من شباط والعاشر من آذار 2019 وذلك على الرابط الالكتروني التالي: https://www.dgcs.gov.lb/arabic/electoral-lists.

ولفتت المديرية الناخبين المقيمين الذين لم ترد أسماؤهم في القوائم الانتخابية المنشورة على الموقع الالكتروني او الذين وردت بعض الأخطاء في مندرجات أسمائهم في القوائم التقدم من لجنة القيد في القضاء بطلب تصحيح أي خلل في القيود الواردة في تلك القوائم وذلك خلال الفترة الممتدة بين الأول من شباط والأول من آذار 2019.اما بالنسبة للناخبين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية، فيمكنهم التقدم بطلبات التصحيح الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام