بومبيو يدعو منظمة الدول الاميركية الى الاعتراف بغوايدو “رئيسا بالوكالة” لفنزويلا

دعا وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الخميس منظمة الدول الاميركية الى الاعتراف بخوان غوايدو “رئيسا بالوكالة لفنزويلا”، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والعديد من الدول الاعضاء في هذا التكتل الاربعاء.

وخلال اجتماع طارىء للمنظمة في واشنطن حضره في اللحظة الاخيرة، حذر بومبيو “النظام غير الشرعي” لنيكولاس مادورو من “اي قرار باستخدام العنف لقمع الانتقال الديموقراطي السلمي”، مطالبا قوات الامن الفنزويلية بـ”حماية” خوان غوايدو.

وذكر بان “الولايات المتحدة اعترفت (الاربعاء) برئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسا بالوكالة لفنزويلا”، موجها الشكر الى “العديد من الدول الاخرى” التي اتخذت القرار نفسه. واضاف “حان الوقت لمنظمة الدول الاميركية كمؤسسة، وبجميع اعضائها، ان تقوم بالامر نفسه، على كل الدول الاعضاء في منظمة الدول الاميركية ان تقف الى جانب الديموقراطية واحترام دولة القانون”.

واضافة الى الولايات المتحدة، اعترفت دول عدة في القارة الاميركية بخوان غوايدو هي البرازيل وكولومبيا والارجنتين وكندا وتشيلي وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي والبيرو.

في المقابل أعلنت المكسيك وكوبا دعمهما لمادورو. وتابع بومبيو “انتهى وقت النقاش، ان نظام الرئيس السابق نيكولاس مادورو غير شرعي، ان نظامه يعيش افلاسا اخلاقيا وهو غير كفؤ على الصعيد الاقتصادي وفاسد للغاية وغير ديموقراطي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية