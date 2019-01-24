إعلام العدو: بعد فشل الاستخبارات والشاباك في تقدير الموقف في غزة على الجيش الإسرائيلي أن يستعد للتظاهرات على حدود غزة غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2019 - 23:47

إعلام العدو: بعد فشل الاستخبارات والشاباك في تقدير الموقف في غزة على الجيش الإسرائيلي أن يستعد للتظاهرات على حدود غزة غداً

منذ 32 mins 24 January، 2019
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