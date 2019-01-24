إعلام العدو: قيادة فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي تعقد جلسة جديدة لتقدير الموقف في أعقاب التوتر الأمني مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2019 - 23:47

إعلام العدو: قيادة فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي تعقد جلسة جديدة لتقدير الموقف في أعقاب التوتر الأمني مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي بغزة

منذ 33 mins 24 January، 2019
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