وزير خارجية #فنزويلا: ترامب يقف وراء الانقلاب في البلاد والدول التي تعترف بـ خوان غوايدو تتبع تعليمات سيدها الاميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2019 - 23:47

وزير خارجية #فنزويلا: ترامب يقف وراء الانقلاب في البلاد والدول التي تعترف بـ خوان غوايدو تتبع تعليمات سيدها الاميركي

منذ 1 ساعة 24 January، 2019
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