مادورو يعلن إغلاق السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة ( الوكالة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2019 - 23:47

مادورو يعلن إغلاق السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة ( الوكالة الفرنسية)

منذ 2 ساعة 24 January، 2019
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