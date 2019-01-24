ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 29 شخصاً

أعلنت لجنة تقصي الحقائق الحكومية في السودان عن ارتفاع عدد الضحايا الذي سقطوا جراء الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في البلاد إلى 29 شخصا. ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم اللجنة عامر محمد إبراهيم قوله إن شابا عمره 24 سنة توفي اليوم الخميس متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال الاحتجاجات.

وشهد عدد من المدن السودانية تظاهرات مناهضة للحكومة، اليوم الخميس، حيث نزل المحتجون إلى الشوارع في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم، وكل من أم درمان وبورتسودان والقضارف. يذكر أن الاحتجاجات في السودان على زيادة أسعار الخبز وسوء الأوضاع الاقتصادية مستمرة منذ الشهر الماضي.

المصدر: روسيا اليوم