العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عدد من الشهداء بينهم أطفال أعدمهم داعش في ريف تدمر

عثرت الجهات المختصة على مقبرة جماعية تضم رفات عدد من الشهداء بينهم أطفال في منطقة العامرية بمحيط مدينة تدمر أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إعدامهم قبل دحره من المنطقة بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري.

وأكد مدير منطقة تدمر العميد حيدر حيدر في تصريح “أنه خلال تأمين المناطق التي طهرها الجيش من إرهابيي تنظيم داعش عثرت الجهات المختصة على رفات عدد من الشهداء الأطفال والمدنيين والعسكريين في حرم مساكن الجاهزية بمنطقة العامرية على أطراف مدينة تدمر أعدمهم إرهابيو تنظيم داعش قبل عدة أعوام”. وبين حيدر أن “رفات الجثامين نقلت إلى المشافي المختصة من أجل اتخاذ إجراءات الطب الشرعي للتعرف على أسماء الشهداء وتسليم الجثامين لذويهم أصولا”.

واستعاد الجيش العربي السوري في مطلع آذار من العام 2017 السيطرة على مدينة تدمر بعد تكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة بالعديد والعتاد. وعمد تنظيم داعش الإرهابي إلى ارتكاب المجازر بحق أهالي القرى والبلدات الآمنة التي هاجمها لدب الذعر في نفوس المدنيين وإجبارهم على الرضوخ لبطشه والسكوت عن سرقته أموالهم وممتلكاتهم وإرغام الشباب منهم على الانضمام إلى صفوفه لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال عمليات الجيش ضد مجاميعه الإرهابية.

المصدر: وكالة سانا