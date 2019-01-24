السيد الحوثي: هناك ادوار تنفيذية اسرائيلية في العدوان

أكّد قائد أنصار السيّد عبد الملك بدر الدين الحوثي، العزم على مواصلة التصدي للعدوان على الشعب اليمني، وكشف وحشية قوى العدوان واجرامهم لكل العالم. وفي كلمة له في الذكرى السنوية للشهيد، اعتبر السيّد الحوثي أنّ الذين اختاروا الاستسلام وايدّوا العدوان، هم شركاء بالجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني،وكشف السيد الحوثي عن ادوار تنفيذية للعدو الاسرائيلي في العديد من الأحداث التي جرت خلال العدوان، وحيّا ارادة التصدّى من قبل أبناء الشعب والعلماء وقادة الجيش، مؤكدا بالمقابل الاستعداد للسلام المشرف، والدفاع عن البلاد.

المصدر: قناة المنار