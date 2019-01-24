رئیس لجنة الأمن القومي الايراني: الهجمات الاسرائيلية تستهدف منشآت سوريا الدفاعیة وبنیتها التحتیة

راى رئیس لجنة الأمن القومي و السیاسة الخارجیة فی مجلس الشورى الايراني حشمت الله فلاحت بیشه إن الهدف الصهیوني من العمل العسكري فی سوریا، هو زعزعة الاستقرار فی هذا البلد، واضاف: إنهم یریدون إجبار إیران على الرد لخلق تحدٍ جدید فی سوریا.

وقال فلاحت بیشه: یدعی الصهاینة أن أفعالهم ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، فیما هذه الهجمات ضد سوریا وضد منشآتها الدفاعیة وبنیتها التحتیة ومرافقها الأمنیة.

وشدد على أن الصهاینة یدركون أنهم سوف یهزمون فی المیدان، حتى امام قوى المقاومة التي تتخذ من الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة نموذجا لها.

المصدر: وكالة ارنا الايرانية