سلاح الجو اليمني المسيّر ينفذ هجوماً على تجمعات للجيش السعودي في #عسير جنوب السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2019 - 20:14

سلاح الجو اليمني المسيّر ينفذ هجوماً على تجمعات للجيش السعودي في #عسير جنوب السعودية

منذ 32 mins 24 January، 2019
أخبار موقع المنار

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