اليونيفيل: نحتج بشدة على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني

أكد الناطق الرسمي بإسم قوان “اليونيفيل” أندريا تيننتي ان “قوات الطوارىء الدولية تحتج بشدة على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني”.

وقال تيننتي في حديث له الخميس إن “تحليق الطائرات الإسرائيلية واستخدام المجال الجوي اللبناني يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701″، ولفت الى ان “هذه الانتهاكات تخالف أهدافنا وجهودنا لتخفيف حدة التوتر وإقامة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان”.

وأشار تيننتي الى أن “اليونيفيل تحتج على جميع هذه الانتهاكات وترفع تقارير عنها الى مجلس الأمن الدولي من خلال إدارة عمليات حفظ السلام”، لافتا الى أن “رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، دعوا إسرائيل مرارا وتكرارا الى وقف هذه الطلعات الجوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام