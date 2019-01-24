أردوغان: ما يجري في فنزويلا غير مقبول ومادورو الرئيس الشرعي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن ما يجري في فنزويلا أمر غير مقبول، مؤكداً على ضرورة احترام الرئيس المنتخب.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة مالطا، ماري لويز كوليرو بريكا، في أنقرة: “ينبغي احترام الرئيس المنتخب وإن لم تحترموه فهذا لن يسمى ديمقراطية”.

وأضاف: “ينبغي على الذين يدافعون عن الديمقراطية أن يقفوا في صفّ من يكافح لأجلها والرؤساء المنتخبين”.

وأوضح أن “نيكولاس مادورو هو الرئيس المنتخب لفنزويلا، ولكن هناك من لا يتقبله وعلى رأسهم دول مجموعة ليما”.

المصدر: سبوتنيك