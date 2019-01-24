السيد الحوثي: ليس صحيحا وصف المتنصلين عن المسؤولية بالمحايدين، بل هم مستسلمون للعدو وأذلاء وخانعين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2019 - 20:15

السيد الحوثي: ليس صحيحا وصف المتنصلين عن المسؤولية بالمحايدين، بل هم مستسلمون للعدو وأذلاء وخانعين

منذ 1 ساعة 24 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة