السيد الحوثي: العدو يريد من الناس إما أن يقفوا في صفه أو أن يستسلموا له – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2019 - 20:15
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وزير الدفاع الفنزويلي: المعارضة حاولت القيام بانقلاب ونيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي للبلاد
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الخارجية الصينية: بكين ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية الفنزويلية وتدعم جهود الحكومة للحفاظ على سيادة البلاد واستقرارها
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حزب الله يستنكر محاولة الانقلاب على السلطة الشرعية في فنزويلا والتي تقف خلفها واشنطن
حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته المنتخبة
حزب الله: الإعترافات الخاضعة للإرادة الأمريكية لا يمكن أن تعطي الشرعية للإنقلابيين
وفد من المرابطون بقيادة مصطفى حمدان زار السفارة الفنزويلية للتضامن مع الشعب الفنزويلي ورئيسه مادورو
مخابرات الجيش اللبناني توقف الإرهابي مصطفى الحجيري الملقب بمصطفى أنيس في عملية نوعية في عرسال
نائب رئيس حركة حماس خليل الحية: نرفض استلام المنحة القطرية الثالثة رداً على سلوك الإحتلال الصهيوني والتملص من التزاماته
خليل الحية: نؤكد ان مسيرات العودة مستمرة حتى تسترد الحقوق الوطنية الفلسطينية وحتى تحقق الأهداف التي اقيمت من أجلها
إعلام العدو: نشر المزيد من بطاريات منظومة القبة الحديدية الاعتراضية في عدة مواقع في جنوب "إسرائيل"
إعلام العدو عن مسؤول في جيش الاحتلال: استدعاء جنود الاحتياط بشكل محدود في المنطقة الجنوبية لصالح نظام الدفاع الجوي
جيش العدو نفذ أكثر من 10 عمليات إطلاق نار متفرقة نحو فلسطينيين حاولوا قطع السياج الفاصل على طول حدود قطاع غزّة
الجيش الإيراني يجري مناورات "اقتدار 97" للقوات الهجومية في محافظة أصفهان وسط البلاد على أن تبدأ الجمعة وتستمر يومين
قائد القوة البرية بالجيش الإيراني: 12 ألف عسكري يشاروكون في مناورات هجومية تشمل تكتيكات حديثة تناسب هيكلة جديدة للقوات
الرئيس ترامب يرضخ لطلب الديموقراطيين تأجيل خطاب الاتحاد السنوي إلى ما بعد انتهاء الإغلاق الحكومي
رويترز نقلا عن محققة في الأمم المتحدة: سأذهب إلى تركيا الأسبوع المقبل لرئاسة تحقيق دولي مستقل في مقتل خاشقجي
قوات العدوان السعودي الأمريكي تنفذ هجوما بالأسلحة الثقيلة على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية جنوب حيس
السيد الحوثي: العدو يريد من الناس إما أن يقفوا في صفه أو أن يستسلموا له
منذ 1 ساعة
24 January، 2019
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