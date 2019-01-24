المندوب الدائم لجنوب أفريقيا: مجلس الأمن الدولي يجتمع بشأن الوضع في فنزويلا يوم السبت

أعلن المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيرى ماثيوز ماتجيلا، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد أجتماعاً استثنائياً يوم السبت، بشأن الوضع حول فنزويلا.

وقال ماتيجيلا للصحفيين: “سيجتمع مجلس الأمن يوم السبت لمناقشة قضية فنزويلا”، مضيفاً بأنه “سنستمع إلى كل الآراء”.

وأضاف ماتجيلا “أُبلغنا أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيأتي لمناقشة الأمر، صباح يوم السبت، للاطلاع والحديث مع مجلس الأمن”، وتابع قائلاً: “سنستمع إلى ما يرغب مايك بومبيو قوله”.

وبدوره أعلن المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لم تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن فنزويلا. وقال للصحفيين رداً على سؤال بهذا الصدد: ” هذه القضية ليست على جدول أعمال مجلس الأمن”.

وكان المندوب الدائم للبيرو لدى الأمم المتحدة، ميزا- كوادرا قد قال للصحفيين، ردا على سؤال مماثل : “لم أسمع حتى الآن بشأن الطلبات فيما يتعلق بفنزويلا”.

المصدر: سبوتنيك