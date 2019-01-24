معن بشور زار السفارة الفنزويلية متضامنا مع الشرعية الممثلة بالرئيس مادورو

استقبل السفير الفنزويلي في لبنان خيسوس غريغور غونزاليس الخميس المنسق العام لـ”تجمع اللجان والروابط الشعبية” معن بشور، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وقال بشور في حديث له بعد اللقاء “زيارتنا اليوم للاعراب عن تضامننا وكل الهيئات المحلية والعربية والدولية التي نشارك فيها مع الشرعية المنتخبة في فنزويلا ممثلة بالرئيس نيكولاس مادورو المدعوم من الشعب والجيش”.

واضاف بشور “إننا نعتبر محاولة الانقلاب المدعومة من واشنطن وبعض دول أميركا اللاتينية هي جزء لا يتجزأ من معركة عالمية بين قوى التحرر والاستقلال وبين قوى الهيمنة والاستعمار”.

بدوره، قال السفير غونزاليس إن “موجات التأييد لحكومة بلاده الشرعية تتسارع من كل أنحاء العالم لأن العالم كله بات ساحة واحدة لمعركة واحدة ضد ناهبي الشعوب وسارقي خيراتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام