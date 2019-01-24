هنية اتصل هاتفيا بمهاتير محمد وتمن بالدعم التاريخي الماليزي للقضية الفلسطينية

اتصل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية الخميس برئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، مثمنا الدعم التاريخي الماليزي للقضية الفلسطينية.

وعبّر هنية عن “أهمية العلاقة الثنائية بين ماليزيا وفلسطين عمومًا وحماس والدولة الماليزية على وجه الخصوص”، وأشاد “بالدعم التاريخي الماليزي للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة.

وثمن هنية “موقف ماليزيا الثابت من القدس وحق العودة وحقوق شعبنا”، ونوه “بخطاب دولة رئيس الوزراء السيد مهاتير محمد في الأمم المتحدة والذي يعبّر عن أصالته ومدى التزامه بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وشعبه”، وأشاد “بالموقف الماليزي الاخير بخصوص رفض التطبيع والموقف الشجاع بعدم استقبال الرياضيين الإسرائيليين”.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الماليزي حرصه على العلاقة الثنائية، واكد “استمرار دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقول الحق”، وشدد على ان “إسرائيل دولة مجرمة وستواصل ماليزيا بذل كل ما لديها من طاقة وجهد إلى حين استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه”.

المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية