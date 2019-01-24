الجيش اللبناني: توقيف أحد أخطر المطلوبين الارهابيين في بلدة عرسال

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني أحد أخطر المتورطين مع التنظيمات الارهابية من بلدة عرسال البقاعية ويدعى مصطفى الحجيري الملقب بـ”مصطفى أنيس”.

وقالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان لها إنه “في عملية نوعية، دهمت قوة من مديرية المخابرات في بلدة عرسال، منزل أحد أخطر المطلوبين للقضاء المدعو مصطفى الحجيري الملقب بمصطفى أنيس”، ولفتت الى ان “الاخير أقدم على رمي رمانة يدوية على القوة المذكورة محاولا الفرار، حيث إضطر عناصرها إلى إطلاق النار بإتجاهه لتوقيفه، ما أدى إلى إصابته بجروح، نقل على أثرها إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وقد ضبطت في داخل منزله أسلحة حربية مختلفة”.

واشار البيان الى ان “المطلوب الحجيري كان قد شارك إلى جانب التنظيمات الإرهابية بالاعتداء على كل من وحدات الجيش اللبناني خلال أحداث عرسال في العام 2014، وعلى دورية لقوى الأمن الداخلي خلال محاولة توقيفه بتاريخ سابق، من خلال رمي رمانة يدوية بإتجاه الدورية المذكورة ما أدى إلى جرح عدد من عناصرها”، وتابع ان “الموقوف متورط بجرم الإتجار بالأسلحة الحربية والمواد المخدرة، وصدور عدة مذكرات توقيف قضائية بحقه”، ولفت الى ان “التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام