لبنان: وزارة الداخلية تعلن جهوز القوائم الانتخابية للفترة بين 31 آذار 2019 و30 آذار 2020

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في بيان لها الخميس عن “جهوز القوائم الانتخابية الأولية للفترة الانتخابية بين 31 آذار 2019 و30 آذار 2020”.

وقالت الوزارة “سندا الى المادتين 33 و34 من قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تعلن المديرية العامة للاحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الاولية وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها ضمن المهلة الممتدة بين الاول من شباط والعاشر من آذار 2019، وذلك على الرابط الالكتروني التالي: https://www.dgcs.gov.lb/arabic/electoral-lists”.

وتابعت الوزارة “كما يمكن للناخبين المقيمين ولكل ذي مصلحة التقدم من لجنة القيد في القضاء بطلب تصحيح أي خلل في القيود الواردة في تلك القوائم، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الاول من شباط والاول من آذار 2019″، واضافت “أما بالنسبة الى الناخبين المقيمين خارج الاراضي اللبنانية، فيمكنهم التقدم بطلبات التصحيح الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام