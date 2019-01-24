“تيار الوفاء”: مجلس النواب في البحرين أداة للاستبداد والإرهاب بيد النظام

اعتبر “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين في بيان له الخميس ان “اقتراح بعض النواب بمعاقبة أي مواطن يأوي مطاردا من قبل النظام بعقوبة الإعدام، هو دعوة تكشف خبث من أطلقها وتمثيله لدكتاتورية النظام وجرائمه”.

ولفت التيار الى ان “من أطلق هذه الدعوة قد وضع نفسه مباشرة في موقع القاتل المأجور الذي يجب عليه أن يتحمل عواقب هذه الدعوة أمام الله سبحانه وأمام المظلومين من أبناء الشعب وضحايا إجرام النظام الخليفي ومؤسساته الرسمية”.

واشار التيار الى ان “مجلس النواب المزيف -كمؤسسة وكنوّاب- وضع نفسه بمواجهة المظلومين”، وتابع ان “مثل هذه الدعوات سيحفظها الناس لمحاسبة المجلس ونوابه ممن أطلق هذه الدعوة على قاعدة عدم التفريق بينهم وبين القتلة والمعذبين”.

ورأى التيار ان “ما يسمى مجلس النواب في البحرين يثبت مرة بعد أخرى أنه ليس سوى أداة للاستبداد والإرهاب الرسمي وتقنين القتل والجرائم التي يقوم بها النظام الخليفي”.

المصدر: بريد الموقع