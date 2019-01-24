وفد من “الديمقراطية” زار حب الله: لفك الإرتباط بإتفاق أوسلو ووقف التنسيق مع العدو

استقبل مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله الخميس وفد من “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في لبنان ضم علي فيصل ومحمد خليل، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة على الساحة الفلسطينية.

وشدد الوفد على “ضرورة إنهاء الانقسام خاصة في هذا الوضع الراهن لمواجهة الهمجية الاسرائيلية الامريكية التي تستهدف كل الحقوق الفلسطينية”، ودعا “السلطة الفلسطينية إلى فك الإرتباط بإتفاق أوسلو والتحرر من اتفاقية باريس الاقتصادية ووقف التنسيق الامني وإلتزام قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني “.

وأشاد الوفد “بوحدة الحركة الوطنية الأسيرة في سجون العدو الاسرائيلي”، وأكد ان “الاسرى لن يكونوا ضحية بازار الانتخابات الإسرائيلية وستفشل كافة الإجراءات الإسرائيلية أمام صمودهم”، ودعا “الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية لأسرانا الأبطال”.

وأكد الوفد “تضامنه مع فنزويلا وشعبها في مواجهة ما تتعرض له من هجمهة مدعومة من الإدارة الامريكية”، ونوه “بدورها في الدعم والاسناد الذي قدمته للشعب الفلسطين”.

المصدر: بريد الموقع