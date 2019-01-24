قوى الامن: احباط تهريب 65 كلغ من الكوكايين السائل من بلجيكا إلى لبنان

أحبطت قوى الامن الداخلي في لبنان عملية تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين السائل من بلجيكا إلى الداخل اللبناني كان يتم شحنها عبر مرفأ بيروت.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان لها الخميس إنه “في إطار ملاحقتها المستمرة لشبكات تهريب المخدرات بهدف توقيف أفرادها، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شبكة دولية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين السائل إلى الداخل اللبناني”، وتابعت ان “ذلك من خلال إخفائها بطريقة احترافية داخل سيارات يتم شحنها إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، ويترأس هذه الشبكة أحد أخطر المطلوبين للقضاء، المدعو ج. ش. (مواليد عام 1979/ لبناني)”.

ولفت البيان الى انه “من خلال المتابعة الاستعلامية والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة المذكورة لفترة طويلة، تمكنت من تحديد سيارة مشبوهة مستوردة من بلجيكا إلى لبنان، ومعرفة تاريخ وصولها عبر المرفأ”، واضاف انه “بتاريخ 17/1/2019 قامت القوة الخاصة في الشعبة بضبط السيارة المذكورة في مدينة عاليه، في أثناء نقلها على متن رافعة تابعة لإحدى شركات النقل، وجرى ركنها في أحد مستودعات الشعبة”.

واشار البيان الى انه “بوشرت عملية تفتيش دقيقة، فعثر على صندوق حديدي تم إخفاؤه داخل السيارة بطريقة احترافية للغاية، وبفحص محتوياته، تبين أنه يحتوي على سائل كثيف زنة /75/ كلغ”، واوضح انه “بفحص عينة منه تبين أن نسبة الكوكايين فيه هي 90%، أي ما يوازي /65/ كلغ من الكوكايين الصافي”، ولفت الى انه “جرى ضبط السيارة والمخدرات، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين، بناءً لإشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام