البرلمان الأوروبي: لن نصادق على اتفاق “بريكست” لا يتضمن “شبكة الأمان”

حذر البرلمان الأوروبي الخميس بأنه لن يصادق على اتفاق “بريكست” إذا تم تجريده من الضمانات بشأن الحدود الإيرلندية.

وقال رئيس هيئة” بريكست في البرلمان الأوروبي” غي فيرهوفشتاد إن “أوروبا لن تصادق على أي تعديل”، واضاف ان “الهيئة التي تضم مختلف الأحزاب اجتمعت لبحث المؤشرات الأخيرة الصادرة من لندن وتوصلت إلى أن الاتفاق عادل ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه”.

وشدد فيرهوفشتاد على أن “ذلك ينطبق بشكل خاص على شبكة الأمان لأنها الضمانة لعدم قيام حدود فعلية بأي حال من الأحوال في جزيرة إيرلندا مع الحفاظ على السوق الموحدة”، وتابع “من دون شبكة أمان كهذه لن يصادق البرلمان الاوروبي على اتفاق الانسحاب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية