30 قتيلا في فيضانات وانزلاقات التربة في اندونيسيا

أفادت السلطات التي ما تزال تبحث عن مفقودين أن حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في أندونيسيا بلغت 30 قتيلا الخميس.

ونقل الاف الاشخاص بعد امطار غزيرة ورياح عاتية انقضت على جنوب جزيرة سيليب (وسط)، فيما فاضت مجاري المياه وخرجت عن مجراها.

وغمرت المياه عشرات القرى في تسع مناطق، وفي جزء من عاصمة الجزيرة مكسار.

وقال المتحدث باسم “وكالة ادارة الكوارث” الاندونيسية سوتوبو بوروو نوغروهو “ندعو الناس الى ان ينتبهوا للفيضانات الممكنة وانزلاقات التربة”، ولفت الى ان “عمليات الاغاثة والإجلاء تتواصل”.

واشار المتحدث الى ان “أكثر من 3000 شخص تم نقلهم من منازلهم بينما يعالج 46 آخرون في المستشفيات”، وتابع “كذلك ألحقت الفيضانات أضرارا بمنازل ومباني حكومية ومدارس وجسور”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية