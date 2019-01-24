الحزب السوري القومي الاجتماعي: لدعم الشرعية في فنزويلاً برئاسة مادورو

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان دعم الولايات المتحدة الأميركية للانقلاب على السلطة الشرعية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، ويعتبره تدخلاً سافراً في شؤون دولة ذات سيادة، وهذا يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

ورأى البيان أنّ دعم أميركا للإنقلاب في فنزويلا اعتداء على ارادة الشعب الفنزويلي، ويكشف للملأ حقيقة سياسات واشنطن العدائية تجاه الدول والشعوب، سواء من خلال تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، أو من خلال الحروب العدوانية التي شنتها عبر تاريخها ضد عشرات الدول وموخراً على العراق وسورية، حيث تسببت بالانقسامات والدمار والخراب.

ودعا الحزب في بيانه دول العالم ومؤسساته، إلى الوقف بحزم دعماً الشرعية في فنزويلاً متمثلة بالرئيس نيكولاس مادورو، وادانة التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية لهذه الدولة، والعمل لوقف عملية الانقلاب التي اذا ما استمرت لوقت أطول، ستؤدي الى صراعات وفتن داخلية.

واعلن عن وقوفه وتضامنه مع حكومة فنزويلا الشرعية برئاسة نيكولاس مادورو، ويؤكد بأن كل حركات التحرر والمقاومة تقف ذات الموقف، لأن فنزويلا البوليفارية تقف مع فلسطين ومقاومتها، ومع قوى شعبنا التي تقاوم الاحتلال والعدوان.

ويشدد الحزب على أن الشعب الفنزويلي الملتف حول رئيسه وحكومته الشرعية، وحده صاحب القرار في اختيار رئيسه، وهذا الشعب اثبت في الشدائد أنه عصي على كل أنواع المؤامرات، ومستعد للدفاع عن بلاده وحريتها وسيادتها.

المصدر: موقع المنار