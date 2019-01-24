الأسرى في معتقلات العدو الاسرائيلي مستمرون في خطواتهم التصعيدية

قال المتحدث باسم “نادي الأسير الفلسطيني” عبد الله الزغاري إن “الأسرى مستمرون في خطواتهم التصعيدية تحديدُا بإرجاع الوجبات”.

وأضاف الزغاري في حديث له الخميس أنه “بعد فشل جلسة الحوار بين إدارة سجن عوفر وقادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الأمور ذاهبة باتجاه مزيد من التصعيد”.

وتابع الزغاري “واضح أن الإدارة تسعى إلى استمرار الهجوم العدواني تنفيذًا لقرارات لجنة أردان”،مؤكدا أن “هجوم عوفر غير مسبوق منذ زمن طويل”.

ولفت الزغاري الى أنه “في حال أصدرت إدارة السجن مزيد من الاجراءات القمعية وفرض العقوبات تحديدًا في قسمي 17 و 11 وحرمان الأسرى من الزيارة لمدة شهرين وحرمانهم من الكانتينا، فإن التصعيد سيصل إلى درجة العصيان على قوانين السجن العدد والخروج إلى الفورة والخروج إلى العيادات”.

وأكد الزغاري أن “إدارة مصلحة السجون تتحمل المسؤولية”، وشدد على أن “أسرى عوفر مساندون من الأسرى والأسيرات في كل السجون”، وتابع “كل شيء داخل المعتقل ينتزع انتزاع لأن إدارة تتعامل مع الأسرى بطريقة لا إنسانية”، ولفت الى ان “الأسرى المصابين بالأقسام وأوضاعهم أخذة بالاستقرار ولا يوجد حالات خطيرة تستدعي القلق لدى الأهالي”.

المصدر: فلسطين اليوم