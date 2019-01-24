قائد شرطة العدو الاسرائيلي بالقدس المحتلة يقود اقتحامات المسجد الأقصى

قال مسؤول العلاقات العامة والاعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس إن “قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي ومجموعة من المحاربين القدامى الذين احتلوا المسجد الاقصى عام 1967 اقتحموا اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقته طاقم تصوير تابع لشرطة الاحتلال”.

ولفت الدبس في حديث له الى ان “هليفي والعسكريين نفذوا جولة مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك وسط أجواء شديدة التوتر تسود المكان وبحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة”، ولفت الى ان “مجموعات المستوطنين جددت اليوم اقتحاماتها للمسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة”.

المصدر: فلسطين اليوم