أجزاء في الجسم تصاب بالشيخوخة أسرع من غيرها

عند تقدم العمر، لا يمكن ملاحظة التغيرات على الجسم بالكامل، لأن هذا يحدث بشكل تدريجي، حيث أن بعض أجزاء الجسم تصاب بالشيخوخة أسرع من غيرها.

ولا يمكن تحديد عمر ظهور علامات الشيخوخة، لأن هناك عوامل عديدة تتدخل وتختلف من شخص لاخر، مثل التدخين، التعرض للشمس، وعدم الإعتناء بالبشرة.

ولكن بشكل عام، يمكن التعرف على الأجزاء التي تظهر بها علامات الشيخوخة أولاً في الجسم:

1-الرقبة: لأن الرقبة من الأجزاء الأكثر تعرضاً لأشعة الشمس الضارة، فإنها من الأجزاء التي تظهر عليها علامات الشيخوخة قبل غيرها، كما أن الجلد في هذه المنطقة يتسم بالرقة. ولذلك ينصح بتطبيق واقي الشمس يومياً على الوجه والرقبة أيضاً، بالإضافة إلى ترطيب هذه المنطقة لتأخير إصابتها بالشيخوخة قدر المستطاع.

2-اليدين: إذا نظرت إلى يد أي شخص مسن، فسوف تلاحظ كم تبدو رقيقة ومجعدة بصورة كبيرة، حيث أن اليد من أجزاء الجسم التي تظهر بها الشيخوخة سريعاً.

حيث أن اليدين هما الأكثر إستخداماً، وخاصةً لدى النساء اللاتي يضعن أيديهن في الماء دوماً ويهملن العناية بها.، وينصح بترطيب اليدين وإرتداء القفازات أثناء غسل الصحون للحفاظ على صحة اليد بقدر المستطاع.

3-الوجه: تبدأ التجاعيد وعلامات تقدم العمر في الظهور على الوجه قبل بقية أجزاء الجسم، ويمكن ملاحظة بعض المناطق مثل منطقة أسفل العينين، الجبين، الشفاه، والذقن من أسفل، حيث تبدو مجعدة وبها خطوط وثنيات. وبالطبع يجب إستخدام كريم واقي الشمس المناسب للبشرة، وكذلك كريم النهار وكريم الليل بشكل يومي، فهذا يضمن الحفاظ عليها لسنوات أكثر.

4-الشعر: يختلف العمر الذي يظهر فيه الشعر الأبيض من شخص لاخر، ولكن يعد الشعر من الأجزاء التي تظهر عليها علامات الكبر، فيصبح خفيفاً ويتساقط بصورة ملحوظة، ولكن مع العناية اليومية بالشعر وعدم إستخدام الصبغات باستمرار أو الأجهزة الساخنة التي تسبب تلفه، فسوف يبقى مظهر الشعر صحي ولامع لفترة أطول.

5-الركبتين: عادةً ما نجد كبار السن يعانون من الام الركبة وخشونة المفاصل مع تقدم العمر، وهذا لأن هذه المنطقة تفقد مرونتها، حيث أنها من أكثر المناطق التي يتم الضغط عليها في الجسم على مدار السنين. وفي حالة إهمال العناية بها، تبدأ الالام في الظهور، ويصاحبها العديد من المشكلات الصحية التي قد تتطلب تغيير المفاصل أو إجراء عمليات جراحية لإصلاحها.

ولتفادي هذه المشكلات بقدر المستطاع، يجب الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال ممارسة الرياضة وتجنب زيادة الوزن.

6-الذراعين: تبدأ منطقة الذراعين في الترهل مع تقدم العمر، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، ويكون مظهرها مزعجاً في معظم الأحيان. وللحفاظ على ذراعين مشدودين، يجب ممارسة تمارين الذراع بشكل يومي، فهي لا تتطلب مجهود كبير أو وقت طويل.

7-القدمين: يهمل بعض الأشخاص أقدامهم مما يجعل علامات تقدم العمر تظهر عليها مبكراً، والتي تتمثل في التشققات والجفاف، مع ظهور بعض التورمات نتيجة إرتداء أحذية ضيقة وعدم العناية بالقدمين. ولكن مع ترطيب القدمين والمواظبة على إزالة الجلد الميت، سوف تقل فرص حدوث التشققات والجفاف، كما ينصح بإختيار أحذية مريحة ذات قياس مناسب.

8-المرفقين “الكوعين”: من المناطق التي تظهر بها الثنيات والطيات قبل غيرها، وخاصةً عند تمديد الذراع، حيث أن جلد هذه المنطقة رقيق بصورة كبيرة. ويمكن الحفاظ على منطقة الكوع من خلال ترطيبها، فيساعد هذا في تقليل الترهلات والتجاعيد بها.

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المصدر: ويب طب